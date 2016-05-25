У НАТО прокоментували звільнення Савченко

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Радий бачити, що Надя Савченко нарешті вільна і благополучно повернулася додому. Хороші новини для її сім'ї і для України», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, стало відомо про обмін української льотчиці Надії Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

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Виступаючи перед журналістами, Савченко заявила, що готова покласти життя за Україну: "Я завжди готова ще раз покласти своє життя на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз у неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві, погано, коли вони живі. Всім погано, але ми будемо жити і герої будуть у ВР України. Вони будуть у ВР України, герої будуть на заздрість Російській думі і вони будуть на славу України, в подяку українському народу. У нас буде ВР складатися з тих людей, які цього варті. Ми будемо жити в Україні так, як гідний повинен жити людина. Я не знаю, як це зробити, я вам чесно кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожну секунду за те, щоб це було. І це буде!".