Путін розповів, чому відпустив Савченко

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає ТАСС.

"Перше завдання, яке в цьому зв'язку перед нами стояло - повернути в Росію двох російських громадян, які перебували на той момент часу в місцях позбавлення волі в Україні. Ніякого відношення до мінських угод це не має, тому що в мінських угодах йдеться про утримуваних осіб на Донбасі і в Україні, вивезених з території Донбасу", - сказав Путін.

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Путін розповів, що питання помилування Надії Савченко обговорювалося з президентом України Петром Порошенком досить давно. При цьому він зазначив, що не міг прийняти таке рішення, не знаючи думки з цього питання близьких родичів загиблих нібито з вини Савченко журналістів.

"З ними зустрічався Медведчук Віктор Володимирович. Після зустрічі з близькими родичами загиблих журналістів вони написали мені листа з проханням про помилування Савченко. Власне кажучи, це було основою", - розповів глава російської держави.

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Путін заявив, що в справі повернення полонених з Донбасу і з України ще належить чимало зробити. "Я сподіваюся, що це буде завершено. Я особисто вважаю, що ця робота повинна бути завершена, і всі люди повинні бути звільнені", - заявив Путін.