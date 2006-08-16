Фрадков очікує від Януковича реальних дій

Голова Уряду РФ Михайло ФРАДКОВ сподівається, що Україна не лише декларуватиме бажання співпрацювати з Росією, але й здійснюватиме реальні дії для його розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на початку зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ в розширеному складі за участю міністрів двох країн.

«Ми із задоволенням сприйняли вислів про те, що відносини з Російською Федерацією будуть пріоритетними. При цьому в Росії розраховують, що російський вектор буде не декларативним, а реальним», - сказав М.ФРАДКОВ.

Він відзначив, що у сторін накопичилася низка питань, що вимагають вирішення, зокрема, це питання координації, вступу в СОТ, збільшення товарообігу, питання участі в ЄЕП, взаємодії в ПЕК, питання літакобудування, промислової політики, транспорту і зв`язку.

Російський прем`єр також заявив про те, що Росія чекає від української сторони кандидатур на голів підкомітетів Економічного комітету міждержавної комісії Ющенко-Путін.

«Ми готові до конструктивної роботи», - підкреслив російський прем`єр.