Порошенко визначився із кандидатурою свого представника у Верховній Раді

Про це повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

«Зовсім скоро ця інформація стане офіційною. Ми вітаємо рішення призначити представником президента у Верховній Раді Артура Герасимова», - написала вона.

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За словами Климпуш-Цинцадзе, «це саме та людина», з якою віце-прем'єра пов'язує довгий шлях відстоювання інтересів України та протистояння російській агресії на різних міжнародних, парламентських та громадських майданчиках.

«Артур Герасимов – дієвий, ефективний, надзвичайно відповідальний керівник Парламентської делегації України в ПА ОБСЄ. Більше того, за його безпосередньої допомоги та участі нам вдавалося надавати безпосередню первинну інформацію про перебіг подій на сході України нашим друзям-партнерам в усіх ПА, де присутня Україна», - зазначила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Вірю, що його нове призначення додасть конструктиву та позитиву і в тристоронній діалог між парламентом, урядом та президентом. Маємо надію, що тепер українська влада працюватиме злагодженіше, а результати цієї роботи будуть швидшими та ефективнішими», - додала Климпуш-Цинцадзе.

Довідка УНІАН.Герасимов пройшов у парламент за списком партії «Блок Петра Порошенка- Солідарність» під номером 43, голова підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ.