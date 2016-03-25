БПП виключив зі свого списку 13 кандидатів у нардепи - рішення з'їзду

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат Артур Герасимов після завершення з'їзду.

Він зазначив, що, зокрема, з виборчого списку виключили таких кандидатів у депутати, як Андрія Богдана (№74), В’ячеслава Фрідмана (№99), Андрія Вовка (№91), Рустама Раупова (№100).

Також виключений Юрій Тарасовець (№119), Костянтин Бєдовой (№128), Святослав Лешик (№157), Анатолій Велімовський (№170), Олексій Маловацький (№84), Олексій Рябикін (№87), Тетяна Малашенкова (№85), Віталій Іляшенко (№117).

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає дозвіл за рішенням з'їзду (зборів, конференції) партії після оголошення результатів виборів виключати з виборчого списку цієї партії кандидатів в депутати парламента, які ще не визнані обраними.

Згідно з законом, кандидата можна виключити зі списку партії у будь-який час після дня виборів до ухвалення рішення ЦВК про визнання його обраним. Дія закону розповсюджується і на партії, що пройшли до ВР за результатами виборів 2014 року.