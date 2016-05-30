Порошенко призначив посла України в Угорщині

Про це йдеться в указі глави держави № 228 від 30 травня.

Раніше Непоп обіймала посаду в.о. голови Представництва України при Європейському Союзі.

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Нагадаємо, в 1997-2000 та в 2007-2008 рр. Непоп працювала у посольстві України в Угорщині.

Варто зазначити, що посла України в Угорщині не було вже майже 2 роки.