Порошенко призначив посла України в Угорщині
12:41, 30 травня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Любов Непоп надзвичайним і повноважним послом України в Угорщині.
Порошенко призначив Непоп послом в Угорщині / Фото president.gov.ua
Про це йдеться в указі глави держави № 228 від 30 травня.
Раніше Непоп обіймала посаду в.о. голови Представництва України при Європейському Союзі.
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Нагадаємо, в 1997-2000 та в 2007-2008 рр. Непоп працювала у посольстві України в Угорщині.
Варто зазначити, що посла України в Угорщині не було вже майже 2 роки.
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