Луценко призначив бійця АТО Шкутяка керівником робочої групи з перевірки доброчесності прокурорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час першої прес-конференції на посаді.

«У внутрішню безпеку ГПУ призначений Петро Шкутяк, який буде керівником робочої групи внутрішньої безпеки ГПУ по перевірці доброчесності прокурорів у центрі та місцях», - заявив Луценко.

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«Петро Шкутяк – 35 років, пройшов від помічника майстра, був головою Долинської районної державної адміністрації, брав участь у Майдані, добровольцем «Айдару» пішов на фронт, був важко поранений під Луганським аеропортом, під селищем Георгіївка, має 5 дітей», - повідомив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, за словами Луценка, наразі люстрації в органах прокуратури підлягають лише 6 осіб.