На Рівненщині депутата від УКРОПу могли побити через його діяльність у міськраді

За словами Сухого, він ініціював створення спеціальної комісії щодо вивчення порушень земельного законодавства України при виділенні в оренду земельних ділянок у Рівному поблизу ринку Дикого (по вул. Здолбунівській та в р-ні Гідропарку ІІ).

Читайте такожСестра Савченко заявила, що не буде висувати свою кандидатуру в народні депутати

Так, на вулиці, що веде до ринку Дикого, замість передбаченої автостоянки стоять торгівельні контейнери. З урахуванням того, що ця ділянка перебуває в комунальній власності, а не в приватній, профільна депутатська комісія міськради вважає за потрібне не продовжувати договір її оренди й надалі використовувати землю за її цільовим призначенням. За два тижні – 16 червня – на сесії міськради рекомендації комісії мають бути винесені на голосування.

"Судячи з усього, комерсанти, які можуть позбутися права орендувати комунальну власність, не дуже радіють з цього", – припускає постраждалий депутат.

Нагадаємо, вчора, 29 травня, на депутата Рівненської міської ради від партії УКРОП Юрія Сухого біля його будинку напали невідомі особи й сильно побили. Каретою швидкої допомоги він був доставлений до міської лікарні у відділення нейрохірургії. Наразі ведеться слідство.