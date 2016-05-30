З'явилося відео нападу на російського блогера у Києві
Опубліковано відео нападу на російського блогера Рустема Адагамова.
В описі до відеозапису зазначається, що він отримав "перший виховний урок від активістів організації С14".
Крім того, у відео є твіти російського блогера, за які його вдарили й облили кефіром.
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"Ми не допустимо біснування сепаратистської мразі ні на фронті, де ми воювали і воюємо, ні в тилу, де діють наші активісти", - зазначається у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Києві четверо невідомих облили російського блогера Рустема Адагамова кефіром. Він у своєму Twitter щодо цього написав: "Київ - добре місто - могли покалічити або вбити. Тому дякую! Я давно так не сміявся".
Киев добрый город—могли изувечить или убить. Так что спасибо! Я давно так не смеялся. https://t.co/s7QHRvODxypic.twitter.com/sPH68TgR4a— Рустем Адагамов (@adagamov) May 29, 2016