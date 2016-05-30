Луценко: у справі із Сухолуччям є підстави висунути звинувачення Ульянченко

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час своєї першої прес-конференції на посаді генпрокурора.

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"Скажу відверто - одна з найбільш доведених справ щодо діяльності Януковича, пов'язана зі справою про Сухолуччя. Рішення про виділення цієї землі приймала Віра Іванівна Ульянченко. Я її добре знаю. Навіть зустрівся на одному дні народження спільної знайомої. Тим не менше, Віра Іванівна мене спитала: так я буду "першою"? Я кажу: не знаю чи першою, але точно будеш, тому що є підстави для пред'явлення звинувачення", - заявив Луценко.

У цьому зв'язку генпрокурор порадив Ульянченко співпрацювати зі слідством.

"Ця моя позиція стосується усіх. Я дуже не хочу називати прізвища...", - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року CБУ заявила про затримання спільника колишнього президента Віктора Януковича Андрія Бабикіна, причетного до заволодіння Сухолуччям.

У листопаді 2015 року співробітники СБУ затримали трьох осіб, які допомагали Януковичу заволодіти землями у Межигір’ї та Сухолуччі: колишнього директора ТОВ «Будинок Лісника» Юрія Булаву у Сухолуччі, екс-заступника керівника Державного управління справами Василя Гулика та Геннадія Герасименка, який був директором ТОВ "Медінвесттрейд". Цьому підприємству передавали державний комплекс "Межигір’я", що було одним з етапів оборудки з привласнення резиденції Януковичем.