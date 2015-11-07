СБУ затримала підприємця, який допомагав Януковичу заволодіти землями Сухолуччя

15:34, 07 листопада 2015
Суспільство
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Служба безпеки України затримала Юрія Булаву, який допомагав колишньому президенту Віктору Януковичу заволодіти землями Сухолуччя.

Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Читайте такожНа базі колишніх мисливських угідь Януковича в Сухолуччі хочуть створити національний парк«Колишнього директора ТОВ «Будинок Лісника» Юрія Булаву, який перебував у загальнодержавному розшуку, затримала Служба безпеки України спільно з прикордонниками у Херсонській області», - зазначається у повідомленні.

«Булава обґрунтовано підозрюється у тому, що був основним спільником Віктора Януковича у заволодінні землями Сухолуцького лісництва на території Вишгородського району Київщини», - наголосила спікер.

На даний час затриманого доправляють до Генеральної прокуратури для проведення слідчих дій, додали в СБУ.

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