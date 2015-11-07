СБУ затримала підприємця, який допомагав Януковичу заволодіти землями Сухолуччя
15:34, 07 листопада 2015Суспільство
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Служба безпеки України затримала Юрія Булаву, який допомагав колишньому президенту Віктору Януковичу заволодіти землями Сухолуччя.
Булава обґрунтовано підозрюється в тому, що був основним спільником Януковича \ Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
Читайте такожНа базі колишніх мисливських угідь Януковича в Сухолуччі хочуть створити національний парк«Колишнього директора ТОВ «Будинок Лісника» Юрія Булаву, який перебував у загальнодержавному розшуку, затримала Служба безпеки України спільно з прикордонниками у Херсонській області», - зазначається у повідомленні.
«Булава обґрунтовано підозрюється у тому, що був основним спільником Віктора Януковича у заволодінні землями Сухолуцького лісництва на території Вишгородського району Київщини», - наголосила спікер.
На даний час затриманого доправляють до Генеральної прокуратури для проведення слідчих дій, додали в СБУ.
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