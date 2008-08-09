Ющенко дав доручення Медведьку

Прокуратура має запобігати та своєчасно виявляти порушення чинного законодавства на територіях, які зазнали стихійного лиха.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі Президента на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

«У зв`язку зі стихійним лихом, якого зазнали окремі території західного регіону України, державними органами проводиться робота, спрямована на подолання його наслідків, зокрема, шляхом надання технічної і матеріальної допомоги», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, «важливу роль у забезпеченні правопорядку на місцях, контролю за збереженням ресурсів, які безпосередньо виділено на усунення завданої шкоди, від можливих розкрадань або їх нецільового використання, повинні відігравати органи прокуратури».

З метою запобігання й своєчасного виявлення порушень чинного законодавства на зазначених територіях та здійснення заходів прокурорського реагування Президент просить генпрокурора вжити відповідних організаційних і практичних кроків та очікує його особистої доповіді про результати роботи кожні 10 днів.