Депутати партії Ляшка припинять блокування трибуни і не братимуть участі у засіданні ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

За словами Ляшка, фракції не вдається провести в парламенті рішення про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування ситуації з офшорами, до якої нібито причетні вищі посадовці, зокрема президент України.

Як сказав Ляшко, в нього були неодноразово розмови з цього питання з президентом Петром Порошенком, який виступає проти створення такої ТСК.

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Ляшко наголосив, що в його фракції немає 150 голосів депутатів для створення такої ТСК, і “ми не бачимо ефекту від того, що ми стоїмо біля трибуни. Їм байдуже, що ми стоїмо. Тому, я думаю, ми припинимо блокування трибуни”.

Водночас він наголосив: “Ми підемо із зали парламенту на знак протесту проти того, що відбулося сьогодні в парламенті - фактично антиукраїнська змова”, зокрема внесення змін до Конституції в частині правосуддя на користь президента України.

“Коли ми повернемось, я не знаю. Але сьогодні ми йдемо”, - сказав Ляшко.