НАБУ просить Москаля надати факти, що можуть підтвердити передачу Ющенком влади Януковичу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ

"У відповідь на численні запити ЗМІ повідомляємо, що Національне антикорупційне бюро готове взяти в роботу заяву Москаля щодо можливого незаконного збагачення вищих посадових осіб держави у зв’язку з «передачею влади Януковичу», якщо голова Закарпатської ОДА повідомить конкретні факти та обставини, які можуть бути перевірені детективами НАБУ.

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Станом на 2 червня Москаль не звертався до НАБУ із заявою про вчинення зазначеного корупційного правопорушення та жодних матеріалів не передавав. У своїй публічній заяві, оприлюдненій на персональному сайті у вівторок, 31 травня, він не вказав на конкретні факти або обставини, за яких могло статися вказане ним кримінальне правопорушення. Відтак НАБУ закликає Москаля та усіх, хто володіє інформацією по суті його заяви, повідомити ці відомості НАБУ", - сказано у повідомленні.

У НАБУ наголосили, що якщо такі факти не будуть надані, "Бюро не матиме підстав для початку досудового розслідування фактів, озвучених губернатором Закарпатської області. У черговий раз підкреслюємо, що публічні особи мають бути відповідальними в оприлюдненні інформації про можливі корупційні правопорушення і готовими до подальшої конструктивної співпраці з правоохоронними органами".

Як повідомляв УНІАН, Москаль стверджує, що Ющенко свого часу за 1 млрд доларів здав владу Януковичу.

«Що ми шукаємо в «чорній касі» Партії регіонів на два мільярди доларів, якщо майже один мільярд забрали за здачу влади Януковичу колишній президент України Ющенко та його глави адміністрацій Балога і Ульянченко?», - заявив Москаль.

Він зазначив, що будь-яке антикорупційне бюро починає свою роботу з вищого керівництва держави, і запропонував почати Ющенка.

«А від нього ниточки потягнуться і до «чорної каси» Партії регіонів, і до корупційних схем, за якими він здав владу Януковичу», - заявив Москаль.

31 травня народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко представив матеріали, відповідно до яких витрати Партії регіонів на політику та хабарі лише за друге півріччя 2012 року становили понад 66 млн доларів. Лещенко зауважив, що у 2012 році Партія регіонів також фінансувала партію «Наша Україна» та КПУ.

Раніше колишній перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак передав до Національного антикорупційного бюро документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців. Трепак розповів про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із загальними виплатами на суму майже 2 млрд доларів.

НАБУ розпочало розслідування на підставі матеріалів, переданих Трепаком.