Москаль розповів, звідки могла взятися "чорна бухгалтерія" Партії регіонів

За його словами, підпал був інспірований Службою безпеки України, йдеться на сайті очільника Закарпатської ОДА.

"Я був членом ТСК Верховної Ради з розслідування злочинів під час Революції Гідності і розглядав цей підпал, як один із епізодів. Офіс Партії регіонів на Липській належав нардепу від ПР Григорію Смітюху, котрий тоді мав конфлікт із керівництвом партії, тому його майно не було шкода принести "в жертву". До речі, Смітюх так само схилявся до версії, що підпал був інспірований тодішньою владною верхівкою", - розповідає Москаль.

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Причиною таких дій він вважає бажання продемонструвати суспільству крайній екстремізм протестувальників і дати привід Януковчиу вжити щодо них жорстких заходів.

"Підпал влаштували зсередини працівники СБУ або їхня агентура, а вже після цього до партійного офісу збіглися протестувальники. Під час пожежі загинули двоє людей", - переконаний глава Закарпатської ОДА.

Тоді, за його словами, у метушні, що виникла, з офісу викрали гроші, цінні речі та "амбарну книгу" Партії регіонів, яка перебувала в СБУ.

"А тепер її вирішили таким чином легалізувати. До речі, кримінальна справа з підпалу офісу ПР по сьогодні так і не розслідувана до кінця, палії не встановлені й не притягнуті до кримінальної відповідальності", - підсумував Москаль.

Як повідомляв УНІАН, учора Лещенко на брифінгу у Києві оприлюднив 22 сторінки документів так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

У них, зокрема, йдеться про те, що у 2012 році представники Партії регіонів у вигляді хабарів виплатили членам Центрвиборчкому України 3 млн грн, а також щомісячно виплачували понад 1 млн доларів низці центральних телеканалів за так звану "джинсу".