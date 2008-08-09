Путін: грузинський народ у Росії вважають братнім народом

У Росії завжди ставилися до Грузії з величезною пошаною, а грузинський народ у Росії вважають братнім народом, зазначив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін на нараді у Владикавказі, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал "Вести".

"Упевнений, що, попри трагічні події сьогоднішнього дня, так і буде в майбутньому", - наголосив прем`єр.

Він пояснив, що поважне ставлення до Грузії в Росії збережеться в майбутньому, незважаючи на злочинну політику нинішніх правителів цієї країни. "Прийде час, і сам грузинський народ дасть об`єктивну оцінку діяльності сьогоднішнього керівництва", - зазначив В.Путін.