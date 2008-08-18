У вівторок на РНБО викличуть шістьох губернаторів та Луценка

У вівторок, 19 серпня, на засіданні Ради національної безпеки та оборони будуть заслухані проміжні звіти керівників регіонів про хід ліквідації наслідків повені в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це учора на нараді в Івано-Франківську з головами адміністрацій шести областей, які постраждали внаслідок повені 23-27 липня, повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За його словами, на розширеному засіданні РНБО будуть заслухані звіти керівників цих шести областей за уніфікованою формою звітності, а також звіти Генеральної прокуратури, міністра з питань надзвичайних ситуацій та керівництва інших відомств.

На думку глави держави, після таких звітів «матимемо повну картину про роботу як керівників виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування».