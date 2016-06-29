Порошенко звільнив голову Миколаївської ОДА

Про це йдеться в указі глави держави №277 від 29 червня.

"Звільнити Мерікова Вадима Івановича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня президент Петро Порошенко під час перебування у Миколаєві звернувся до генпрокурора з пропозицією звільнити прокурора Миколаївської області за бездіяльність у боротьбі з корупцією.

Тоді ж Порошенко звернувся до міністра внутрішніх справ і шефа Нацполіції з приводу необхідності звільнення начальника поліції Миколаївської області.

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У свою чергу президент звільнив голову Миколаївської ОДА Вадима Мерікова. "Після розмови зі мною Вадим Меріков написав заяву про звільнення з посади голови обласної держадміністрації. Це є політична відповідальність» , - заявив Порошенко.

На початку червня оперативники СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали за хабарництво групу чиновників на чолі з першим заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Миколою Романчуком.

Під час обшуків, проведених на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі в маєтку Романчука, були виявлені валіза із 300 тис. дол. і велика кількість ювелірних виробів. Під будинком Романчука співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких були сейфи з золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом. У сейфах також зберігалася "чорна бухгалтерія", яка доводить здійснення корупційних оборудок.