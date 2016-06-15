Голова Миколаївської ОДА Меріков подав у відставку – Порошенко

13:15, 15 червня 2016
Політика
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Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков написав заяву на звільнення.

/ Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент журналістам Петро Порошенко після відкриття виробничо-перевалочного комплексу Bunge Україна на території Миколаївського морського порту.

«Можу вам наголосити, що вчора в мене була зустріч з головою Миколаївської обласної держадміністрації Вадимом Меріковим і, незважаючи на певні досягнення, роботу з АТО, іншими речами, після розмови зі мною Вадим Меріков написав заяву про звільнення з посади голови обласної держадміністрації. Це є політична відповідальність», - заявив президент.

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Нагадаємо, на початку червня 2016 року оперативники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою із застосуванням зброї затримали групу високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком, під будинком якого було знайдено мережу тунелів та сейфи із коштовностями.

Меріков був призначений головою Миколаївської ОДА 28 липня 2014 року.

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