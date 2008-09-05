Ще один співзасновник НУ-НС погодився з виходом із коаліції

Політрада Громадянської партії «Пора» (співзасновника блоку НУ-НС) підтримала рішення фракції “Наша Україна – Народна самооборона” щодо виходу з коаліції демократичних сил у парламенті у зв`язку з фактичним формуванням коаліції БЮТ і Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГП "Пора", відповідне рішення Політрада ухвалила 4 вересня 2008 року.

Голова політради «Пори», народний депутат України Владислав КАСЬКІВ зазначив, що в партії шоковані «несподіваною зрадою наших ідеалів і принципів» БЮТ.

«На моє переконання, єдиною умовою співпраці могло б бути визнання Партією регіонів необхідності вступу до НАТО, визнання єдиної державної мови та реалізація узгодженого плану реформ. Очевидно, для БЮТ ці умови неважливі», – зазначив він.

Також В.КАСЬКІВ наголосив, що «Пора» “категорично не поділяє прокремлівську ідеологію, яку сповідує Партія регіонів і їх нові союзники з БЮТ”, тому не бачить можливості співпраці з такою коаліцією”.

«Створення нової коаліції БЮТ і Партії регіонів є юридично можливим, але шокує те, що БЮТ три роки присягав людям в ненависті до Партії регіонів, звинуватив в подібній зраді МОРОЗА (Олександра МОРОЗА, голову Соціалістичної партії України, голову Верховної Ради 5-го скликання – УНІАН) і навіть добився дострокових виборів в парламент. Раніше ТИМОШЕНКО називала таку політику «зрадою виборців», - сказав депутат.