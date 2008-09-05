Янукович подарував «5 каналу» Біблію
16:25, 05 вересня 2008Політика
1475 0
Лідер ПР зробив комплімент
Сьогодні вранці лідер Партії регіонів Віктор Янукович приїхав на «5 канал», щоб привітати журналістів каналу з 5-річчям. Він подарував колективу каналу ексклюзивне видання «Острожської біблії».
Як повідомляє прес-служба ПР, Віктор Янукович дав інтерв`ю «5 каналу», яке вийде в ефір сьогодні.
«Коли «5 канал» так гостинно зустрічає лідера опозиції, ми декого здивуємо в цій країні, – відзначив лідер Партії регіонів, вітаючи колектив редакції. – Будемо разом йти, крок за кроком до демократії і перебудови демократичної країни».
Віктор Янукович відзначив, що останнім часом «5 канал» змінив своє обличчя. «Канал не є заангажованим і передає об`єктивну інформацію», – сказав лідер Партії регіонів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter