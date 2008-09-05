Янукович подарував «5 каналу» Біблію

Сьогодні вранці лідер Партії регіонів Віктор Янукович приїхав на «5 канал», щоб привітати журналістів каналу з 5-річчям. Він подарував колективу каналу ексклюзивне видання «Острожської біблії».

Як повідомляє прес-служба ПР, Віктор Янукович дав інтерв`ю «5 каналу», яке вийде в ефір сьогодні.

«Коли «5 канал» так гостинно зустрічає лідера опозиції, ми декого здивуємо в цій країні, – відзначив лідер Партії регіонів, вітаючи колектив редакції. – Будемо разом йти, крок за кроком до демократії і перебудови демократичної країни».

Віктор Янукович відзначив, що останнім часом «5 канал» змінив своє обличчя. «Канал не є заангажованим і передає об`єктивну інформацію», – сказав лідер Партії регіонів.

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