Кучма розказав, коли у нього очі на лоба полізли

Екс-президент України Леонід Кучма в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН заперечив інформацію Секретаріату Президента про те, що цього літа на Сардинії він зустрічався з Юлією Тимошенко і обговорював з нею політичні плани.

"Я про це читав на відпочинку (сміється). У мене очі на лоба полізли від слів про зраду прем’єр-міністра. Не знаю, чи могли хлопці із Секретаріату вигадати щось більш абсурдне. Так і сказав журналістам, які почали з’ясовувати, що та як. Я кажу, що брєд не коментую. У тому числі і про мою зустріч із Юлією Володимирівною. Цього не могло бути за визначенням, враховуючи нашу давню з нею «любов». Це «ляп» Секретаріату. Я вже не кажу про те, що не справа чиновника Секретаріату коментувати дії прем’єр-міністра країни. Нехай би Служба безпеки це робила, якщо справді знайдені докази зради"- сказав Леонід Кучма.

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