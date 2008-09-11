Ющенко зникне як політик, якщо не запросить Тимошенко на вечерю?

Технічна більшість БЮТ та Партії регіонів є найкращим варіантом виходу з кризи.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА.

Він зазначив, що падіння рейтингу БЮТ, яке дехто прогнозує у випадку коаліції з Партією регіонів, не відбудеться. Політолог підкреслив, що до президентських виборів у випадку ефективної спільної роботи лідери цих двох політичних сил навпаки зможуть підняти свої рейтинги. За словами В.БАЛИ, якщо зарплати, пенсії збільшаться, а ціни зменшаться, то падіння рейтингу не буде.

Також експерт вважає, що у разі, якщо дострокові парламентські вибори все-таки відбудуться, то “Наша Україна” не зможе претендувати на пристойний результат. На його думку, хибним є сподівання на підвищення результату цієї політичної сили, якщо її список очолить безпосередньо Президент Віктор ЮЩЕНКО. В.БАЛА нагадав, що особистий рейтинг В.ЮЩЕНКА сьогодні дуже низький, і навіть якщо він зважиться на такий крок, “Нашу Україну” підтримають не більше 5% виборців.

Разом з тим В.БАЛА вважає, що В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО могли б без свого оточення зустрітись “чи за обідом, чи за вечерею” і спробувати домовитись про принципи співіснування з метою уникнення дострокових виборів. Натомість, на його думку, якщо В.ЮЩЕНКО найближчим часом не змінить свою комунікацію як з партнерами, так і з опонентами, то після 2011-2012 про нього як політичного діяча можна буде забути.