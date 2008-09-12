У НУ-НС побачили ще один доказ того, что БЮТ та ПР створять "ширку"

Народний депутат України Валерій ПИСАРЕНКО (фракція БЮТ) вважає, що дострокових виборів до Верховної Ради не буде.

Про це він сказав на прес-конференції.

За його словами, «парламент і коаліція працюватимуть нормально».

В.ПИСАРЕНКО зазначив, що у випадку, коли все-таки дострокові вибори будуть проголошені, то і Президент України, враховуючи його низьку підтримку серед населення, має піти на дострокові вибори.

Народний депутат України Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів) також вважає, що виборів «не буде в цьому році». Він наголосив: «я не бачу підстав для проведення дострокових виборів принаймні зараз.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО висловив сподівання, що політики здатні досягти, попри всі суперечності й протистояння, домовленостей і «не дати радикально налаштованим політикам і чиновникам зробити дострокові вибори».

Народний депутат України Владислав КАСЬКІВ (фракція НУ-НС) вважає, що такі заяви В.ПИСАРЕНКА та Ю.МІРОШНИЧЕНКА свідчать про те, що у парламенті буде створена нова коаліція за участю цих двох політичних сил.

В.КАСЬКІВ вважає, що це є нормальним з юридичної точки зору кроком, але, у той же час, в нього виникають питання щодо ідеологічних засад такої коаліції.

У той же час, він додає, що створення коаліції між БЮТ та ПР «нарешті поставить крапки для «і» для виборців і покаже, хто є хто в українській політиці».