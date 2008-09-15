Литвин погодився йти у коаліцію - БЮТ

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і голова парламентської фракції свого імені Володимир ЛИТВИН погодились на створення нової коаліції у складі БЮТ, Блоку Литвина та блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники української патріотичної інтелігенції Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Левко ЛУК’ЯНЕНКО і Богдан ГОРИНЬ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

У своєму зверненні до Президента України, глави уряду і представників української політичної еліти громадські діячі наголосили на необхідності створення єдиної, державницької, проукраїнської коаліції у Верховній Раді.

“Єдиним можливим форматом такого політичного об’єднання є коаліція у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, Блоку Литвина і “Нашої України – Народної самооборони”, - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

У зв’язку з цим він повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЛИТВИН погодились на входження до нової коаліції. Наразі, за словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, поки що немає відповіді НУ-НС.

“Я закликаю Президента Віктора ЮЩЕНКА взяти під свій “політичний патронат” питання щодо входження НУ-НС до нової парламентської коаліції. Це є історичний шанс для України вийти з політичної кризи, адже ці політичні сили не мають ідеологічних розбіжностей. На наше звернення ми хочемо почути від НУ-НС – “так”, - наголосив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.