Лідер НУ-НС дізнався, що Росія закрила перед ним двері

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО розцінює як недружній крок заборону Російської Федерації на в’їзд йому на територію цієї країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію ЗМІ про заборону йому та ще ряду українських політиків на в’їзд до РФ.

Він висловив припущення, що когось дратує той факт, що він відстоює національні інтереси України.

«Але ми не будемо на це зважати, будемо далі працювати», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що він не є прихильником взаємних заборон на в’їзд до країни, але є прихильником дотримання національного законодавства.

«Я жодне національне законодавство – ні українське, ні російське – не порушував», - сказав він.