Луценко вибив у Тимошенко додаткові 3 мільярди

У проекті державного бюджету на 2009 рік передбачено збільшити видатки на Міністерство внутрішніх справ на 44%, або на 3,2 млрд. грн., - до 10,477 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Як результат, зазначають в ДЗГ, збільшиться обсяг видатків на оплату праці – на 1,9 млрд. грн., або на 39,3%, – на наступний рік він становитиме 6,097 млрд. грн. Відтак, зростання видатків на оплату праці дозволить підвищити розмір реально виплачуваного нині грошового забезпечення до 70% від граничної потреби.

Крім того, повідомили в ДЗГ, для працівників органів внутрішніх справ заплановано збільшити видатки на будівництво житла: якщо на 2008 рік ця сума становила 59 млн. грн., то наступного сягатиме 165 млн. грн.

До позитиву в ДЗГ відносять і рішення уряду збільшити на 150% видатки на забезпечення ОРС паливно-мастильними матеріалами та на 600 млн. грн. - кошти спецфонду, розмір якого становитиме 2,6 млрд. грн., що “теж не можна скидати з терезів фінансового благополуччя міліцейського відомства”.

Як відзначають в МВС, “наведені вище цифри – результат домовленостей, досягнутих на засіданні уряду, що відбулося 13 вересня”.

Разом з тим в ДЗГ заявляють, що ця сума далеко не відповідає реальним потребам правоохоронного відомства, які становлять 22 млрд. грн.