Тимошенко знову піде до Ющенка з минулорічною ідеєю

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО хоче переконати Президента в необхідності переходу на контрактну армію з 1 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні під час презентації проекту Держбюджету на 2009 рік у Жовтневому палаці.

«Ми хочемо все ж таки переконати Президента, і для цього у нас є й бюджет, і все, щоб все ж таки з 1 січня термінову службу припинити і перейти на контрактну армію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що розраховує, що Верховна Рада ухвалить закон про перехід на контрактну армію з 1 січня 2009 року, і звернулася до Міністерства фінансів передбачити в проекті державного бюджету наступного року необхідні для цього витрати.

Того ж дня міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сказав, що здійснити перехід Збройних сил України на комплектування військовослужбовцями контрактної служби до 1 січня 2009 року, - неможливо. За словами Ю.ЄХАНУРОВА, для реалізації цього завдання впродовж кількох місяців необхідно набрати близько 30 тис. контрактників. При цьому він повідомив, що, наприклад, за весь поточний рік кількість таких військовослужбовців у ЗСУ збільшилася всього на 1 тис. 211 чол. і становила в цілому 53 тис. при потребі в 80 тис.