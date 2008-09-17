Кримський парламент просить ВР визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії

Верховна Рада Криму закликала Верховну Раду України визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на пленарному засіданні парламенту автономії.

За це рішення проголосували 79 депутатів із 90 присутніх на засіданні (всього в парламенті Криму 100 депутатів), 8 депутатів були проти. Так, зокрема, проти ухвалення даного рішення висловився лідер кримської організації Народного Руху України Леонід ПІЛУНСЬКИЙ.

«В умовах акту збройної агресії, розв`язаної керівництвом Грузії проти народу Південної Осетії, й безперервних спроб, спрямованих на повалення законного уряду Республіки Абхазія, Верховна Рада Автономної Республіки Крим висловлює підтримку народам Абхазії та Південної Осетії в їхньому праві на самовизначення, й підтримує дії Російської Федерації із забезпечення безпеки республік Абхазії та Південної Осетії», - йдеться в зверненні. В зв`язку з цим кримські парламентарії закликали ВР визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

Три депутати від Прогресивної соціалістичної партії на початку пленарного засідання ВР АРК стояли з прапорами Південної Осетії та Абхазії й зі свічками, таким чином вони вшанували пам`ять загиблих у кавказькому конфлікті осетин.