В МЗС Великобританії заявили, що продовжуватимуть тиск на Росію для виконання нею Мінських угод

Про це заявив керівник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Борис Джонсон сьогодні під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Зазначається, що Клімкін ознайомив британського колегу із провокаційними діями РФ в окупованому Криму та ескалацією на Донбасі.

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Джонсон запевнив, що Велика Британія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Також міністри домовилися провести зустріч найближчим часом під час одного з міжнародних заходів.

Керівник зовнішньополітичного відомства Великої Британії також прийняв запрошення Клімкіна здійснити візит в Україну найближчим часом, повідомили в МЗС.