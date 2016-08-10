У Держдепартаменті після заяв російського ФСБ нагадали, що Крим завжди буде частиною України
У Державному департаменті США заявляють, що окупований Російською Федерацією Крим є і завжди буде частиною України.
Про це на брифінгу сказала офіційний представник Держдепартаменту США Елізабет Трюдо, передає кореспондент УНІАН.
У Держдепартаменті заявили, що бачили повідомлення про заяви російського ФСБ про нібито попередження теракту у Криму. При цьому Трюдо порадила звернутися до уряду України щодо додаткової інформації. Також вона сказала, що Сполучені Штати підтримують зв'язок з Україною.
Разом з тим, у Держдепартаменті повторили позицію, що США не визнає незаконну анексію Криму.
Читайте такожВ українській розвідці спростовують заяви ФСБ щодо затримання співробітників відомства в окупованому Криму
"Ми не хочемо відволікатися від реальної проблеми тут, яка полягає не тільки в російській окупації та спробі анексії Криму, але і також в триваючій агресії на сході України. Наша позиція щодо Криму відома. Крим є і завжди буде частиною України. Ми засуджуємо та закликаємо до негайного припинення російської окупації Криму", - заявила Трюдо.
"Санкції, пов'язані з Кримом, залишаться чинними, поки Росія не поверне півострів Україні", - заявила Трюдо.
Також вона нагадала, що США підтримали Мінський процес і що завжди є можливість для підтримання між сторонами діалогу.