У Держдепартаменті після заяв російського ФСБ нагадали, що Крим завжди буде частиною України

Про це на брифінгу сказала офіційний представник Держдепартаменту США Елізабет Трюдо, передає кореспондент УНІАН.

У Держдепартаменті заявили, що бачили повідомлення про заяви російського ФСБ про нібито попередження теракту у Криму. При цьому Трюдо порадила звернутися до уряду України щодо додаткової інформації. Також вона сказала, що Сполучені Штати підтримують зв'язок з Україною.

Разом з тим, у Держдепартаменті повторили позицію, що США не визнає незаконну анексію Криму.

Читайте такожВ українській розвідці спростовують заяви ФСБ щодо затримання співробітників відомства в окупованому Криму

"Ми не хочемо відволікатися від реальної проблеми тут, яка полягає не тільки в російській окупації та спробі анексії Криму, але і також в триваючій агресії на сході України. Наша позиція щодо Криму відома. Крим є і завжди буде частиною України. Ми засуджуємо та закликаємо до негайного припинення російської окупації Криму", - заявила Трюдо.

"Санкції, пов'язані з Кримом, залишаться чинними, поки Росія не поверне півострів Україні", - заявила Трюдо.

Також вона нагадала, що США підтримали Мінський процес і що завжди є можливість для підтримання між сторонами діалогу.