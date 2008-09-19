Тимошенко зізналася Туску, що є змістом її політичного життя

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що односторонній вихід Президента України Віктора ЮЩЕНКО та його команди зі складу демократичної коаліції суттєво послаблює євроінтеграційні позиції України.

Яке передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

“Я абсолютно щиро хочу сказати, що вихід в односторонньому порядку Президента України зі своєю командою із демократичної коаліції значно послабляє шанси України проходити шлях євроатлантичної інтеграції”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем’єр заявила, що робитиме все можливе, аби європейський шлях Україна проходила надійно. “Тому що я як політик вважаю європейську інтеграцію України змістом свого політичного життя”, - наголосила вона.