Україна розпочала переговори зі США про екстрадицію Лазаренка

Рада національної безпеки і оборони має підтвердження про те, що під час робочого візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до США, який тривав 22-25 вересня, у Сполучених Штатах почала працювати міжвідомча група експертів правоохоронних органів України.

Про це повідомляє прес-служба Президента України з посиланням на першого заступника секретаря РНБО Степана ГАВРИША.

У результаті роботи експертної групи були досягнуті попередні домовленості з американською стороною про можливу екстрадицію до України колишнього прем`єр-міністра Павла ЛАЗАРЕНКА.

Експерти продовжать свою роботу під час наступного візиту глави держави до США, який запланований на 29 вересня.

При цьому С.ГАВРИШ повідомив, що, на переконання правоохоронців, ймовірність досягти позитивного результату на цих переговорах є високою.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в серпні 2006 року був засуджений каліфорнійським судом до 9 років ув`язнення за відмивання грошей та інші злочини. Поки тривають слухання в апеляційних судах, він залишається під домашнім арештом у своїй квартирі в Сан-Франциско.