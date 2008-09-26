Політичні сварки в Україні зменшують її шанси стати членом НАТО та ЄС

Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКІ вважає, що внутрішні політичні конфлікти в Україні зменшують її шанси стати членом НАТО та ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у США, про це Р.СІКОРСЬКІ заявив сьогодні, виступаючи у Колумбійському університеті.

«Три роки тому, коли Україна формувала уряд протягом кількох місяців, існувала реальна можливість отримати План дій щодо членства в НАТО, проте цього не сталося», - зазначив міністр.

За його словами, два тижні тому у ЄС майже було досягнуто консенсусу, що в Угоду про асоціацію з Україною повинна бути включена фраза про «європейську перспективу», що є обіцянкою майбутнього членства в ЄС.

Однак через слабку дипломатичну активність і внутрішні політичні суперечки в Україні ця можливість була втрачена, заявив Р.СІКОРСЬКІ.

Крім того, він зауважив, що після російсько-грузинської війни важко спрогнозувати шанси України на отримання ПЧД, оскільки думки країн-членів НАТО з цього приводу поляризувались.

«У жовтні-листопаді, як тільки усядеться пил від війни на Кавказі, позиція НАТО щодо України стане більш зрозумілою», - зазначив Р.СІКОРСЬКІ.