Голова МЗС Білорусі: сьогодні ми розуміємо, що за незалежність треба боротися
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що за незалежність треба боротися.
Як повідомляє прес-служба МЗС України, про це він сказав в ході зустрічі з українським колегою Павлом Клімкіним, привітавши його та всіх українців з 25-ю річницею незалежності України.
Клімкін поінформував свого білоруського колегу про складну безпекову й гуманітарну ситуацію на окупованих Росією територіях Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також на Донбасі.
Читайте такожБілорусь подякувала Порошенку за сприяння у відновленні її діалогу з ЄС
Глави зовнішньополітичних відомств України та Білорусі також підтвердили важливість розвитку торговельно-економічного співробітництва й погодилися з необхідністю вже ближчим часом провести чергове, 24-е засідання міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.
У ході зустрічі Клімкін відзначив видатний внесок посла Білорусі в Україні Валентина Величка у розбудову українсько-білоруських відносин.
Як зазначає МЗС, Величко невдовзі завершує свою 15-річну каденцію в Україні.