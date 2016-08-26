Голова МЗС Білорусі: сьогодні ми розуміємо, що за незалежність треба боротися

Як повідомляє прес-служба МЗС України, про це він сказав в ході зустрічі з українським колегою Павлом Клімкіним, привітавши його та всіх українців з 25-ю річницею незалежності України.

Клімкін поінформував свого білоруського колегу про складну безпекову й гуманітарну ситуацію на окупованих Росією територіях Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також на Донбасі.

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Глави зовнішньополітичних відомств України та Білорусі також підтвердили важливість розвитку торговельно-економічного співробітництва й погодилися з необхідністю вже ближчим часом провести чергове, 24-е засідання міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

У ході зустрічі Клімкін відзначив видатний внесок посла Білорусі в Україні Валентина Величка у розбудову українсько-білоруських відносин.

Як зазначає МЗС, Величко невдовзі завершує свою 15-річну каденцію в Україні.