Меджліс запропонує, як Україні "дуже оригінально" привернути увагу світу до деокупації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час акції на підтримку кримінально переслідуваного в Криму заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова на Майдані Незалежності в Києві.

“На засіданні Меджлісу кримськотатарського народу днями ми будемо ухвалювати рішення щодо того, якими мають бути в найближчі місяці наші дії для того, щоб вся Україна, а не лише кримські татари, змусила світ і світових лідерів повернутися до України, повернутися до питання відновлення українського суверенітету на півострові”, - сказав Чубаров.

За його словами, “наші товариші мають деякі дуже оригінальні пропозиції, ми розглянемо їх”.

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“Це будуть заходи, які носитимуть мирний, ненасильницький характер”, - запевнив депутат.

Чубаров наголосив на необхідності звільнення Криму і висловив думку, що для того, аби звільнити політв'язнів та “усіх мешканців Криму, які є заручниками окупаційної влади Росії”, українська влада має “переформатувати завдання для України”.

“Нашим завдання не є розбір та затвердження якогось закону про вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей. Нашим завданням не є встановлення якогось окремого статусу для Донецької і Луганської областей. Нашим завданням є єдина вимога — це відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах включно з Автономною Республікою Крим і містом Севастополем”, - підкреслив голова Меджлісу.