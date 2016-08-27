Екс-мера Херсона Сальдо, затриманого в Домінікані "за викрадення", заарештували на 3 місяці - ЗМІ (відео)

Про це заявив Денис Пащенко, який звинувачує Сальдо у своєму викраденні, передає "Мост" .

"Вчора йому дали 3 місяці тюремного ув'язнення, при цьому на судовому засіданні він відмовився від будь-яких заяв на свій захист. Оскільки сказати йому нічого! Факти очевидні - він був затриманий у моїй квартирі в момент, коли погрожував моїм родичам, і був у компанії свого охоронця", - заявив він.

Як доказ Пащенко надіслав до редакції відео, на якому Сальдо ведуть у наручниках по вулиці до суду, де йому обрано запобіжний захід. Він стверджує, що сам записав це відео.

"Я в цьому процесі виступаю як потерпілий і хочу заявити, що в Домініканській Республіці існує тільки одна офіційна версія арешту Сальдо - він звинувачується у викраденні людини(мене), тортурах і грабежі! Немає ніякої іншої версії про нібито його викрадення!" - заявив Пащенко.

При цьому в коментарі "Дзеркалу тижня" Сальдо заявив, що його самого викрали за вказівкою Пащенка.

"В Домініканську республіку я прибув у червні, на ділову зустріч на запрошення жителя Херсона Дениса Пащенка. З ним мене познайомили представники херсонських ділових кіл і не було підстав чого-небудь побоюватися. Вже в Домініканській республіці мене викрали, нібито за вказівкою всі цієї ж людини", - стверджує Сальдо.

Читайте такожУ МЗС не підтвердили інформацію про затримання екс-мера Херсона в Домінікані

За його словами, звільнитися йому допоміг спільник викрадачів, громадянин Болгарії. "Коли вдалося вибратися, то керівник викрадення звернувся в поліцію, сказавши, що це він сам став жертвою викрадення", - сказав Сальдо зазначивши, що за цією заявою поліція затримала його і згаданого громадянина Болгарії.

Що стосується оприлюднених раніше в ЗМІ аудіозаписів нібито з голосом екс-мера Херсона із сепаратистським змістом, то, за словами Сальдо, вони також були змонтовані викрадачами і, використовуючи відібраний телефон, розміщені в соціальних мережах на сторінках екс-мера.

Нагадаємо, раніше телеканал "112 Україна" повідомив, що в Домінікані був затриманий екс-мер і чинний депутат міськради Херсона Володимир Сальдо.

Також в ефірі каналу анонімно виступив чоловік, який звинувачував Сальдо в своєму викраденні. За його словами, причиною викрадення стало те, що раніше потерпілий оприлюднив записи переговорів Сальдо, які свідчать про його співпрацю з російською ФСБ.