Екс-мера Херсона Сальда затримали на домініканському курорті за "викрадення" автора компромату на нього (відео)

Про це повідомляє канал "112 Україна".

За твердженням телеканалу, відео затримання Сальда, що знаходиться в Домінікані вже 2 місяці, йому надав чоловік, який стверджує, що саме його і викрали охоронці екс-мера.

Сам чоловік при цьому не захотів називатися, нібито "з міркувань безпеки".

Зазначається, що цей чоловік раніше опублікував записи розмови екс-мера, що свідчить про можливу співпрацю Сальда з ФСБ Росії. Цей факт і автентичність аудіозаписи зараз перевіряє Служба безпеки України, відкрито кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

"Його затримали в моєму апартаменті за статтею "викрадення, катування і грабіж" в минулий четвер в момент того, коли він робив там обшук, намагаючись знайти якісь додаткові записи, що компрометують його, або, може бути, дані. Вони зрозуміли, хто їх міг записати, і ось з охоронцем вони мене викрали. Вони думали, що у мене може бути додатково ще якась інформація", - повідомив каналу вказаний чоловік.

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Затримання Сальда також підтвердило каналу "112 Україна" посольство України на Кубі (і в Домінікані за сумісництвом).

За словами тимчасового повіреного у справах України на Кубі Олександра Киричка, консул зараз намагається з'ясувати всі обставини справи

"Затриманий перебуває в Домініканській Республіці. Звернулася його дочка з цього приводу. Ми зв'язалися з нашим консулом - почесним консулом в Домініканській Республіці Андреа Биамонті - і зараз ми з'ясовуємо ситуацію. З'ясовуємо, які справжні причини цього затримання", - сказав Киричок.

Нагадаємо, Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік, після чого став депутатом Верховної Ради від Партії регіонів.

На виборах мера Херсона в жовтні 2015 він балотувався знову, зайнявши в першому турі друге місце. Незважаючи на вихід у другий тур, Сальдо відмовився від подальшої боротьби і зняв свою канидидатуру з виборів, надавши таким чином право брати участь у другому турі кандидату від "Батьківщини" Владиславу Мангеру. У результаті на виборах був переобраний чинний мер Херсона Володимир Миколаєнко.

При цьому Сальдо за результатами виборів Херсонської міськради став депутатом від партії "Наш край", список якої він очолював і від якої балотувався в мери.