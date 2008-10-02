Зустріч Дипломатичного клубу з Ніно Бурджанадзе від Фонду Яценюка «OPEN UKRAINE»

Фонд Арсенія Яценюка продовжує серію зустрічей Дипломатичного клубу на тему зовнішньої політики за участі впливових представників українського політикуму.

Неформальну зустріч із Ніно Бурджанадзе (Головою парламенту Грузії (2004-2008), Президентом фонду “За демократію та розвиток”.) відкриє Арсеній Яценюк - Голова Верховної Ради та засновник Фонду Open Ukraine. Пані Бурджанадзе поділиться своїм баченням викликів зовнішньої політики та безпеки у Чорноморському регіоні та оцінкою стану розвитку перехідних демократій. Серед гостей Дипломатичного клубу: Мераб Антадзе, Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні; Євген Марчук, Радник президента України з питань євроатлантичної інтеграції, Анатолій Зленко, екс-Міністр закордонних справ України, Ігор Долгов, Керівник Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України, Андрій Курков, письменник.

Після короткого виступу планується відкритий обмін думками та фуршет.

Зустріч Дипломатичного клубу відбудеться 3 жовтня 2008 року у Арт-кафе “Sky” (PinchukArtCentre, 6-й пов., вул. Басейна, 1-3/2, комплекс «Арена») з 12:00 до 14:00 год. Участь лише за запрошеннями. Реєстрація ЗМІ починається о 11:30.

Дипломатичний клуб є спільною ініціативою Фонду Open Ukraine та Фонду Віктора Пінчука. Клуб покликаний допомогти українським лідерам глибше зрозуміти світові процеси та посилити політичну підтримку України у світі.

Необхідна акредитація: Лариса Сивак, Фонд Open Ukraine, (044) 235-5298, 235-9569, ls@openukraine.org

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Довідка:

Open Ukraine — міжнародний благодійний фонд, заснований з ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі та розвитку публічної дипломатії.