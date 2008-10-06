Балога зробив Тимошенко пропозицію, від якої неможливо відмовитися?

Один із депутатів БЮТ, який побажав залишитися невідомим, з посиланням на слова Юлії Тимошенко, повідомив Комерсант-Україна, що лідер БЮТ отримала від глави Секретаріату Президента Віктора Балоги пропозицію щодо “схеми” відновлення парламентської коаліції у старому складі – НУ-НС+БЮТ. Нібито, пан Балога особисто подзвонив лідерові БЮТ і пообіцяв, що президент схвалить створення нової коаліції БЮТ і НУНС у випадку, якщо вона відмовиться від поста прем`єр-міністра. "Нам запропонували висунути на цю посаду будь-якого `бютівця`, окрім Тимошенко, - заявило джерело.– Природно, цей варіант не може бути прийнятий. Але переговори продовжуються, і я сподіваюся, що до вівторка ми знайдемо компроміс, тому що від розпуску потрібно відмовитися як від свідомо програшного варіанту".

Нардеп стверджує, що про ініціативу Балоги повідомила сама Тимошенко у п`ятницю на засіданні фракції БЮТ з її участю.