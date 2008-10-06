Ющенко і Браун обговорили питання безпеки з урахуванням подій у Грузії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО задоволений нинішнім станом українсько-британських відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні у Лондоні на зустрічі з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ.

Під час зустрічі були обговорені питання двосторонніх відносин України з Великою Британією. Насамперед, йшлося про торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю, співробітництво в енергетичній сфері. Також обговорювалося практичні кроки з лібералізації візового режиму з Великою Британією.

В.ЮЩЕНКО висловив задоволення нинішнім станом українсько-британських відносин, які «відповідають рівню стратегічного партнерства». Сторони наголосили на важливості активізації двостороннього політичного діалогу.

Особливої уваги на зустрічі було надано відносинам України з Європейським Союзом. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна високо цінує якісно новий рівень підтримки Лондоном європейських прагнень України, який знайшов відображення у спільній українсько-британській заяві від 15 травня цього року.

Також В.ЮЩЕНКО та Г.БРАУН обговорили питання регіональної безпеки з урахуванням останніх подій у Грузії.

Під час зустрічі українська сторона підтвердила готовність брати практичну участь у британсько-французькій ініціативи зі зміцнення вертолітної спроможності ЄС та НАТО.

Глава Української держави також висловив вдячність Великій Британії за виявлену солідарність з українським народом та надану підтримку у справі міжнародного визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування пам`яті жертв цієї трагедії.

Він також зазначив, що Україна розраховує на високе представництво британської сторони у міжнародних заходах до 75-х роковин Голодомору, що відбудуться у листопаді ц.р. у Києві, а також у багатьох інших столицях світу, у тому числі в Лондоні.