ЗМІ: у Чехії знайшли ще одне "представництво" "ДНР"

На відміну від Острави, презентації цього "центру" не було, пише ТСН.ua.

Як зазначається, у Празі на вулиці Гибернській зареєстровано структуру під назвою "Представницький центр Донецької області". І до всіх них має стосунок одна людина – чеська громадянка Нела Ліскова, яка називає себе "почесним консулом "ДНР" в Чехії.

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"Ми звернулися з офіційним запитом до нашого прем'єр-міністра: як ця реєстрація могла пройти юридично, чи тут немає якогось конфлікту зі законодавством Чехії? Тому що Чехія не визнає так звану "Донецьку народну республіку", - каже депутат парламенту Чехії Марек Женішек.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України висловило протест та вручило ноту Посольству Чехії у зв'язку з реєстрацією у місті Острава чеськими органами влади так званого "Представницького центру ДНР".

МЗС Чехії у зв'язку з відкриттям "центру" заявило, що самопроголошена "ДНР" не може мати жодного дипломатичної місії чи консульського посту в Чеській Республіці. Відомство також направило листа Лісковій, яка називає себе "почесним консулом", з вимогою негайно припинити використання цього титулу.

3 вересня глава МЗС України Павло Клімкін поінформував, що міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек пообіцяв застосувати юридичні механізми проти фейкового «консульства ДНР» в Остраві.