Луценко допускає, що екс-міністр фінансів Колобов піде на угоду зі слідством

Про це він повідомив в інтерв'ю «24 каналу».

«Пан Колобов добився через суд зняття себе з розшуку. На цей момент відбувається контакт між його адвокатом і ГПУ, між іншим Мінфіном, бо вони зацікавлені в його показах в інших справах, пов’язаних з україно-російськими відносинами», - заявив він.

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«Я допускаю можливість угоди з паном Колобовим», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2014 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно Колобова та інших колишніх членів уряду часів президентства Віктора Януковича за звинуваченням у незаконному випуску облігацій зовнішньої державної позики для отримання кредиту від Росії. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Крім того, у жовтні 2014 року за матеріалами СБУ Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах колишніми посадовцями, серед яких Колобов. Встановлено, що вони незаконно виділили з держбюджету 220 млн грн на фінансування будівництва виділеної телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку.

30 жовтня 2014 року СБУ оголосила Колобова в розшук.

На початку березня 2015 року Колобова затримали в Іспанії. 23 березня 2015 року Генпрокуратура направила в Іспанію запит про його екстрадицію.

В середині березня цього року начальник Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що Іспанія відмовила Україні в екстрадиції Колобова.

12 травня у Генпрокуратурі заявили, що Колобов залишається в міжнародному розшуку, незважаючи на відмову Іспанії в його екстрадиції.