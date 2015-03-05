Іспанська жандармерія оприлюднила відео затримання Колобова

Колобов, який у 2012-2014 роках був міністром фінансів України, був затриманий в Іспанії 3 березня. Він проживав з серпня 2014 року "у власному особняку в ексклюзивному селищі в районі Альтеа", де влаштувалися заможні люди з усього світу, включаючи росіян та українців.

Читайте такожУ МВС підтвердили інформацію про затримання екс-міністра фінансів Іспанії

Раніше, 12 січня, Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова та ряд інших українських екс-чиновників. Серед них - екс-глава Мінфіну Юрій Колобов.