Іспанська жандармерія оприлюднила відео затримання Колобова
15:52, 05 березня 2015Політика
2864 0
Цивільна гвардія Іспанії опублікувала відео затримання екс - міністра фінансів України Юрія Колобова.
Колобов жив в ексклюзивному селищі / УНІАН
Колобов, який у 2012-2014 роках був міністром фінансів України, був затриманий в Іспанії 3 березня. Він проживав з серпня 2014 року "у власному особняку в ексклюзивному селищі в районі Альтеа", де влаштувалися заможні люди з усього світу, включаючи росіян та українців.
Читайте такожУ МВС підтвердили інформацію про затримання екс-міністра фінансів Іспанії
Раніше, 12 січня, Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова та ряд інших українських екс-чиновників. Серед них - екс-глава Мінфіну Юрій Колобов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter