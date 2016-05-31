Незаконні гроші Колобова: суд заарештував 200 мільйонів гривень екс-міністра фінансів у Кабміні Азарова

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, прокуратура продовжує активну роботу щодо виявлення та арешту активів колишніх високопосадовців.

"Під час розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього міністра фінансів України Ю.Колобова у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах встановлено, що екс-міністр з метою приховування грошових коштів, отриманих шляхом зловживання службовим становищем, розмістив їх на рахунках, відкритих у ПАТ "Фідобанк", відкритих на ім’я своєї матері В.Шульц", - йдеться у повідомленні.

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Слідчим суддею Печерського райсуду Києва визнано обгрунтованою позицію ГПУ в частині належності коштів безпосередньо Колобову у зв’язку з чим їх арештовано.

Всього у гривневому еквіваленті накладено арешт на 199,4 млн грн.

"30 травня 2016 Апеляційний суд Києва погодився з доводами прокурора Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної та підтвердив, що накопичені на банківських рахунках кошти є предметом, на яке може накладатися обмеження в розумінні ст. 170 (накладення арешту на майно) КПК України, визнавши арешт цих коштів законним", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2014 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Колобова та інших колишніх членів уряду часів президентства Віктора Януковича за звинуваченням у незаконному випуску облігацій зовнішньої державної позики для отримання кредиту від Росії. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Крім того, у жовтні 2014 року за матеріалами СБУ Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах колишніми посадовцями, серед яких Колобов. Встановлено, що вони незаконно виділили з держбюджету 220 млн грн на фінансування будівництва виділеної телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку.

30 жовтня 2014 року СБУ оголосила Колобова в розшук.

На початку березня 2015 року Колобова затримали в Іспанії. 23 березня 2015 року Генпрокуратура направила в Іспанію запит про його екстрадицію.

В середині березня цього року начальник Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що Іспанія відмовила Україні в екстрадиції Колобова.

12 травня у Генпрокуратурі заявили, що Колобов залишається в міжнародному розшуку, незважаючи на відмову Іспанії в його екстрадиції.