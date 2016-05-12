Іспанія відмовила в екстрадиції Колобова через брак доказів від ГПУ

Про це повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко. «Одразу спростовую інформацію, що в екстрадиції (Колобова - УНІАН) було відмовлено у зв’язку з тим, що ГПУ подала якісь підробні документи», - заявив він.

Читайте такожЗ сайту Інтерполу зникли екс-поплічники режиму Януковича - Центр протидії корупції

«Дійсно в процесі розгляду цієї справи надійшов лист, який начебто був виданий ГПУ, але як тільки до нас надійшов запит щодо цього листа від наших іспанських колег, то ми одразу спростували цю інформацію, повідомили, що ми цього листа не видавали. Отже, судове рішення (щодо екстрадиції Колобова – УНІАН) не спиралося на підробний лист», - додав Куценко.

«Наші колеги з Іспанії дійшли тієї думки - це їхня позиція, що наразі недостатньо доказів говорити про те, що з боку Колобова було нанесено певні збитки державі України», - зауважив Куценко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2014 року СБУ відкрила кримінальне провадження стосовно Колобова та інших колишніх членів уряду за звинуваченням у незаконному випуску облігацій зовнішньої державної позики для отримання кредиту від Росії. Провадження проводилось за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

«У порушення вимог закону «Про державний бюджет України на 2013 рік», Колобовим Ю.В. та іншими високопосадовцями організовано та забезпечено випуск облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів за рахунок «Фонду національного добробуту» Російської Федерації, а також незаконно перераховано комісію в сумі 450 тис. доларів на користь VTB Capital plc (дочірня компанія російського банку «ВТБ», Лондон) за розміщення вказаних державних паперів», - повідомляв прес-центр СБУ.

Крім того, у жовтні 2014 року за матеріалами СБУ Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах колишніми посадовцями, серед яких Колобов. Встановлено, що вони незаконно виділили з держбюджету 220 млн грн на фінансування будівництва телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку.

30 жовтня 2014 року СБУ оголосила Колобова в розшук.

На початку березня 2015 року його затримали в Іспанії. 23 березня 2015 Генпрокуратура України направила в Іспанію запит про екстрадицію Колобова.

В середині березня 2016 року начальник Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що Іспанія відмовила Україні в екстрадиції колишнього міністра фінансів.