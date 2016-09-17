Порошенко доручив переговорній групі активізувати роботу із звільнення ще 45 українських заручників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі звільнених із полону бойовиків Володимира Жемчугова та Юрія Супруна у Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами у Києві.

«Я доручаю робочій групі і Ірині Геращенко (представнику України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи – УНІАН) продовжити нашу роботу, щоб ті 45 заручників, місцеперебування яких нам відомо, зробити все, щоб їх повернути до дому. І тих, місцеперебування яких не відомо, щоб повернути додому», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, на Донбасі з полону бойовиків було звільнено ще двох українців: Жемчугова і Супруна. Тяжкопораненого Жемчугова, в якого ампутовані кінцівки та вибиті очі, терористи утримували у полоні близько року. Співробітника ООН Супруна – з квітня поточного року.

16 вересня екс-президент України, представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив, що терористи утримують у полоні 114 українців.