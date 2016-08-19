Матіос: причиною конфлікту між ГПУ і НАБУ є неадекватне законодавство

Про це він сказав в ефірі 5-го каналу.

"Причиною витоків цього конфлікту стало неадекватне законодавче забезпечення абсолютної непіднаглядності окремо створеного правоохоронного органу", - сказав Матіос, натякнувши, що веде мову про НАБУ.

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Як уточнив головний військовий прокурор, "якщо би наша держава сама себе не сікла як унтер-офіцерська вдова, то вона би звернулась до законодавства інших країн". "Ніколи таких повноважень як собі взяла Україна із безвізовим режимом, із е-декларуванням, із НАБУ, жодна держава не дозволяє, тому що там має бути система стримувань і противаг. Будь-яка монополія, в тому числі і монополія на силу і безкарність внаслідок масової підтримки суспільства призведе до дуже плачевних наслідків", - сказав Матіос.

У цьому зв'язку, він назвав, що у конфлікті між ГПУ і НАБУ "йде боротьба не між відомствами, а між природним станом системи стримувань і противаг".

При цьому Матіос сказав, що "не може керівник чи заступник керівника НАБУ приймати одноосібне рішення про застосування фізичної сили".

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"Це абсолютно абсурдне рішення про застосування сили. Тим більше не тільки рішення, а й саме застосування сили", - заявив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня у Києві стався конфлікт між співробітниками Генпрокуратури і НАБУ.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що слідчі Генпрокуратури виявили стаціонарний пост спостереження за адресою вул. Симона Петлюри, 7/9, який здійснював знімання інформації про дії працівників прокуратури.

Співробітники ГПУ намагалися проникнути в цю конспіративну квартиру, після чого прибув спецназ НАБУ. Співробітники Генпрокуратури затримали двох технічних працівників НАБУ, які здійснювали негласні слідчі дії, і доправили до приміщення ГПУ, де протримали 11 годин.

15 серпня директор НАБУ Ситник наголосив, що працівники Генпрокуратури незаконно утримували співробітників НАБУ й застосовували проти них силу.

18 серпня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що за пропозицією директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника передає розслідування усіх проваджень, порушених НАБУ і ГПУ в результаті конфлікту, до Служби безпеки України.