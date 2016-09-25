Савченко про бійку Вілкула та Парасюка: світ котиться в тартарари, Рада показує туди дорогу (відео)

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Світ котиться в тартарари, ВР показує туди дорогу. Я не буду оцінювати такого, я боюся, щоб до такого я не докотилася. Ось все, що я можу сказати. Я себе у ВР відчуваю школярем, тому що я в ній лише три місяці, як нова учениця в класі, який вже до того сформувався. Проблема в тому, що за тієї мішурою, яку ви показуєте, дійсно відбувається законотворчість у ВР", - заявила вона.

Читайте такожПарасюк визнав, що у конфлікті із Вілкулом він "десь перегнув палку"Як повідомляв УНІАН, 22 вересня близько 22.00 в приміщенні телеканалу «112 Україна» в Києві сталася бійка між депутатами Парасюком і Вілкулом. Пізніше Парасюк пошкодив автомобіль, яким користується Вілкул.

Поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ через бійку депутатів.