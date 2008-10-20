Ющенко хоче, щоб Стельмах відповів за Промінвестбанк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає надзвичайно важливим оперативне вирішення проблем, які виникли в «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив на засіданні РНБО.

«Я думаю, що надзвичайно важливим і показовим є питання оперативного вирішення проблем, які існують у діяльності «Промінвестбанку», - заявив Президент.

Він висловився, щоб на сьогоднішньому засіданні РНБО голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ детально проінформував РНБО про вжиті заходи щодо «Промінвестбанку», зокрема в плані санації банку.

«Я хотів би, щоб голова Нацбанку сьогодні дав змістовну відповідь», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України прийняв рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, прийняло рішення про рефінансування ліквідності банку в розмірі 5 млрд. гривень», – наголошувалося в прес-релізі НБУ.

7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначений заступник голови Нацбанку Володимир КРОТЮК.